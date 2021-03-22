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Dereler ıslah ediliyor

SARIKIYA ve Çekerek ilçesindeki derelerin ıslah çalışmaları da devam ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:23
Dereler ıslah ediliyor

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel İlçe içinden geçen DSİ sel taşkın kanalının ıslahı için verilen mücadelenin meyvesini verdiğini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Sarıkaya içi sel taşkın kanalının Bahçelievler Mahallesinden yarım kalan kısmının ıslah ve iyileştirme projesi DSİ Genel Müdürlüğünce programa alındı. Başta Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin, vekillerimiz Yusuf Başer, Bekir Bozdağ ve Ethem Sedef olmak üzere süreci başından beri yakın takip eden Ak Parti İlçe Başkanımız Bülent Doğan’a teşekkür ediyoruz’’ dedi. Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesinde de DSİ ile yapılan yazışmalar neticesinde kasaba içerisinde bulunan dere ıslah çalışmalarının devamı niteliğinde Bağlarbaşı Mahallesinde de dere ıslahı yapılacak. •Seyfett Sağlam• 

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Dereler ıslah Ediliyor
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