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Dereler ıslah ediliyor

AKDAĞMADENİ Belediyesi ilçe merkezindeki derelerin ıslahına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:24
Dereler ıslah ediliyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, derelerde kirlilik ve su taşkınlarını önlemek amacıyla başlattıkları ıslah çalışmaları kapsamında, Yeşiltepe mahallesindeki dere yatağının temizlenip, beton borularla yapımına başladıkları çalışmaların da sonuna geldiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Her anlamda temiz ve düzenli bir Akdağmadeni için özellikle alt yapı çalışmalarına önem verip, yapılacak üst yapı projelerini sağlam temeller üzerine kurmak istiyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak İhtiyacı hissedilen her bölgede, aksayan her noktada yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

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Dereler ıslah Ediliyor
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