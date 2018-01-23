Dereler ıslah edildi

Yozgat’ta 2003-2017 yılları arasında 47 taşkın koruma kanalında ıslah çalışması yapılıp, yenilendiğine dikkat çeken Genel Müdürü Acu, Yozgat’ta 1954 yılından 2003 yılına kadar geçen 49 yıllık sürede 3 baraj, 3 Gölet, 11 Sulama Tesisi olmak üzere toplam 17 tesis inşa edildiğini hatırlattı. Acu, 2003-2017 yılları arasında ise Yozgat’ta toplam 71 tesis inşa ederek, 935 Milyon liralık bir yatırım yapıldığının altını çizdi. Acu, ‘Son 14 yılda, 4 Baraj, 3 Gölet ve 17 adet Sulama Tesisi ile 141 bin 410 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 82 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 47 dere ıslahı ile 11 ilçe, 28 köy ve 14 bin 800 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur’’ dedi.

Genel Müdür Acu, önceki yıllarda başlanan taşkın koruma kanallarının bitirilerek, zaman zaman hizmete sunulduğunu da kaydetti. Yozgat’ta son olarak Yerköy ilçesi Susuz Köyü, Sarıkaya İlçe Merkezi, Emirbey Köyü, Çandır İlçe Merkezi’ndeki koruma kanallarının onarım ve yapım işi tamamlanarak, kesin kabulü yapıldı. Yozgat ve ilçelerinde bulunan muhtelif yerlerde Taşkın Koruma Kanalı onarımı, yol geçişi için menfez ve kanal kenarına emniyet tedbiri amaçlı panel çit imalatı da gerçekleştirildi.

