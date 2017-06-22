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Derekaplancılar’ı buluşturdu!

Yozgatın Ankara’daki sevilen simalarından Nizay Japon Pazarının sahibi İş Adamı Adnan Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı Derekaplancı Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Muradiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programı çok sayıda Yozgatlıyı bir araya getirdi. 

Derekaplancılar’ı buluşturdu!

Yozgatın Ankara’daki sevilen simalarından Nizay Japon Pazarının sahibi İş Adamı Adnan Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı Derekaplancı Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Muradiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programı çok sayıda Yozgatlıyı bir araya getirdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Haziran 2017 Perşembe 07:06
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Derekaplancılar’ı buluşturdu!

Dünyanın her yerindeki Yozgat değerlerine ulaşarak, onların başarılarını layık oldukları formatıyla kamu oyuna tanıtan, köyü, köylüsü ve tüm hemşehrileri için fedakar koşuşturmalarıyla bilinen Başkan Yılmaz, ramazanın son iftarını da Derekaplancı Köyünde vermeyi planlıyor. Özcan Saygılı, Köksal Aydın, Mahmut Sarıkişi ve Efrahim Çetinkaya gibi çalışkan yönetim kurulu üyelerinin de desteği ile gurbette yaşayan Derekaplancılarla köylerinin bağları kesilmiyor. 
Kayseride hizmetlerine devam eden ve branşlarında kazandıkları ünleriyle Yozgatlıların gururu olan Dr. Namık Yılmaz ve Dr. Dönay Yılmaz, iftar sofrasının ve mekan masraflarının tamamını üstlenerek gönülleri fethettiler. Derekaplancı köyü adına yapılan tüm programlara cömert katkılarıyla anılan ünlü çifte Başkan Yılmaz birer teşekkür plaketi takdim etti. Gecede bir konuşma yapan Dr. Dönay Yılmaz; “Nere gidersek gidelim, hangi konumda olursak olalım yüreğimizde Derekaplancı, sevgimizde siz varsınız, her zaman baş tacımız, her zaman gönüllerimizdesiniz” dedi.
Programın onur konuklarından YOGSİAD Başkanı İş Adamı Ayhan Çelik ise, “Derekaplancı köyü ve köylüleri her zaman milli birlik ve beraberliğimize sadık, hemşehri kimliğimize sahip ve Yozgat için çok vefalı olduklarını söyleyerek her zaman yanınızda her zaman yakınızda olacağım, benide Derekaplancılı sayın lütfen” diye konuştu. 
Avrupa’da yaşayan ve Başkan Adnan Yılmaz tarafından tüm Yozgat programlarında adlarından övgüyle bahsettiği köylüleri Muharrem Saygılı, Osman Ertürk, Menderes Kul, Kadir Çetinkaya, Özkan Ertürk, Osman Ertürk ve İdris Erdinç’e de katkı ve fedakarlıklarından dolayı dua ve teşekkürler gönderildi.
Derekaplancı köyünden ahrete intikal etmiş tüm değerlerin ruhuna mevlüt ve hatim duaları okundu. İkramların bol, güler yüzün hakim olduğu gecede katılımcılar Dernek Yönetim Kuruluna teşekkür ederek ayrıldılar. 
Haber :Fadime ERSOY
 

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