Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1411
ALTIN
496.502
DOLAR
8.7012
STERLİN
12.1115
EURO
10.3818

Dereceye girenlere ödül

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, TÜBİTAK proje yarışması bölge elemelerinde başarılı olanlar ödüllendirildi.

25 Haziran 2021 Cuma 00:36
Dereceye girenlere ödül

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti. Kaymakam Günlü, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finaline kalan Sarıkent Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini toplantı salonunda kabul etti. Öğrencilere hediyelerini veren Kaymakam Günlü, öğrenci ve öğretmenlerine başarı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Dereceye Girenlere ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAŞ ÜZÜM SOFRADA
YAŞ ÜZÜM SOFRADA
Zehirli mantar uyarısı
Zehirli mantar uyarısı
Köy yollarında çalışma
Köy yollarında çalışma
Sarıkaya’da durmak yok
Sarıkaya’da durmak yok
Kurs binası temeli atıldı
Kurs binası temeli atıldı
Kursiyerler bakırı işliyor
Kursiyerler bakırı işliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim