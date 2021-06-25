Dereceye girenlere ödül

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde dereceye giren öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti. Kaymakam Günlü, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finaline kalan Sarıkent Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini toplantı salonunda kabul etti. Öğrencilere hediyelerini veren Kaymakam Günlü, öğrenci ve öğretmenlerine başarı diledi.