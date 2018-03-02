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Derece için gittiler

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okul sporları gençler kız ve erkek futbol turnuvalarında il şampiyonu olan takımlar grup müsabakaları katılmak için yola çıktılar.

Derece için gittiler

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okul sporları gençler kız ve erkek futbol turnuvalarında il şampiyonu olan takımlar grup müsabakaları katılmak için yola çıktılar.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Derece için gittiler

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okul sporları gençler kız ve erkek futbol turnuvalarında il şampiyonu olan takımlar grup müsabakaları katılmak için yola çıktılar. Genç kızlarda Futbol turnuvasında Yozgat Şampiyonu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu gün başlayacak olan Türkiye şampiyonası grup müsabakalarına katılmak üzere Nevşehir’e giderken, Gençler A kategorisinde şampiyon olan Sorgun Anadolu İmam Hatip Lisesi ile B kategorisinde şampiyon olan Özel Mektebin Koleji takımları da gurup müsabakaları için Rize’ye gitti. Bu gün başlayıp Pazar günü sona erecek olan grup müsabakalarına katılacak olan takımlarda tek düşünce galibiyet. 

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