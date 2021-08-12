Dere yatağına koruma

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje onaylanmak üzere DSİ Genel Müdürlüğüne gönderildi. Proje kapsamında, Sorgun ilçe merkezinden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinin taşkın yapması durumunda oluşabilecek zararların önlenmesi amacı ile çift taraflı beton taşkın kontrol tesisi yapılması planlandı. Eğriöz Deresi üzerinde 2 bin 700 metre, Delibaş Deresi üzerine de bin metre çift taraflı beton taşkın kontrol tesisi yapılması öngörüldü. Projeyle ilgili ön inceleme raporu hazırlandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde ilçe merkezimizden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinin taşkın yapması durumunda oluşabilecek zararların önlenmesi amacı betan taşkın kontrol tesisi yapılacağını bildirdi. Ekinci, Kayseri’de gerçekleşen toplantıda yaptığı görüşmeler kapsamında Sorgun ilçe merkezinin şebeke suyu ihtiyacının Sarıhamzalı barajından karşılanması konusunun da ele alındığını, 2024 'de şebeke suyunun barajdan karşılanacağını bildirdi.