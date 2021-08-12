Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1410.87
ALTIN
485.88
DOLAR
8.6328
STERLİN
11.9802
EURO
10.1445

Dere yatağına koruma

Yozgat’ın Sorgun ilçe merkezinden geçen taşkın koruma kanalında yapılan düzenlemenin ardından taşkın kontrol tesisi yapılacak.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:35
Dere yatağına koruma

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje onaylanmak üzere DSİ Genel Müdürlüğüne gönderildi.  Proje kapsamında, Sorgun ilçe merkezinden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinin taşkın yapması durumunda oluşabilecek zararların önlenmesi amacı ile çift taraflı beton taşkın kontrol tesisi yapılması planlandı. Eğriöz Deresi üzerinde 2 bin 700 metre, Delibaş Deresi üzerine de bin metre çift taraflı beton taşkın kontrol tesisi yapılması öngörüldü. Projeyle ilgili ön inceleme raporu hazırlandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde ilçe merkezimizden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinin taşkın yapması durumunda oluşabilecek zararların önlenmesi amacı betan taşkın kontrol tesisi yapılacağını bildirdi. Ekinci, Kayseri’de gerçekleşen toplantıda yaptığı görüşmeler kapsamında Sorgun ilçe merkezinin şebeke suyu ihtiyacının Sarıhamzalı barajından karşılanması konusunun da ele alındığını, 2024 'de şebeke suyunun barajdan karşılanacağını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Dere Yatağına Koruma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırsalda aşılama
Kırsalda aşılama
Mahalleye su verildi
Mahalleye su verildi
Pazarda maske dağıtımı
Pazarda maske dağıtımı
BiR BiLE FAZLA!
BiR BiLE FAZLA!
Farkındalık gezisi
Farkındalık gezisi
Kenevir operasyonu
Kenevir operasyonu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim