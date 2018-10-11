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Dere Islahına onay

ÇEKEREK ilçe merkezindeki derelerin ıslah çalışmasına önümüzdeki günlerde başlanılacağı açıklandı.

Dere Islahına onay

ÇEKEREK ilçe merkezindeki derelerin ıslah çalışmasına önümüzdeki günlerde başlanılacağı açıklandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:45
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Dere Islahına onay

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, dada önce DSİ tarafından ihalesi yapılan derelerin ıslah çalışmalarına ödenek olmadığı için başlanamadığını hatırlattı. Bozkurt, ‘’Ödenek talebimizi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a anlatmıştık. Ödeneğin bir kısmı olan bir milyon liranın aktarıldığı haberi geldi. Ödeneğin çok kısa bir sürede aktarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yılların en büyük sorunu olan derelerde modern bir hale geliyor. İlçemizin ne kadar büyük sorunları varsa hepsini azim, irade heyecan ve çok çalışarak gidermeye çalışıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dere Islahına Onay
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