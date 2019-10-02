Dere ıslahına devam

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 700 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal, yol geçişi amaçlı 8 köprü inşaatı sürdürülüyor. İlçe merkezinin taşkın zararlarından korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, kanalı etrafına panel tel çit çekilerek, emniyet tedbirinin de alınacağı bildirildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Başkan Çakır, ‘’Taşkın Koruma inşaatında trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanalımızın imalatını yerinde incelemelerde bulunduk. Yeni açacağımız imar kapsamında yol geçiş güzergahların köprü yapımı için yer tespitinde bulunduk. Ayrıca bölgemize 3 bin 700 metrelik kanalizasyon hatlarının yenilenmesi hususunda çalışma yaparak, taşkın koruma kanalı bitimi sonrası altyapı çalışmalarımıza başlayacağız’’ dedi.