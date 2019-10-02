Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103877
ALTIN
272.199
DOLAR
5.7178
STERLİN
7.0338
EURO
6.2489

Dere ıslahına devam

ÇEKEREK ilçe merkezindeki Çatakkaya ve Domuboğazı Dereleri Taşkın Koruma inşaatı devam ediyor.

Dere ıslahına devam

ÇEKEREK ilçe merkezindeki Çatakkaya ve Domuboğazı Dereleri Taşkın Koruma inşaatı devam ediyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Dere ıslahına devam

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 700 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal, yol geçişi amaçlı 8 köprü inşaatı sürdürülüyor. İlçe merkezinin taşkın zararlarından korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, kanalı etrafına panel tel çit çekilerek, emniyet tedbirinin de alınacağı bildirildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Başkan Çakır, ‘’Taşkın Koruma inşaatında trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanalımızın imalatını yerinde incelemelerde bulunduk. Yeni açacağımız imar kapsamında yol geçiş güzergahların köprü yapımı için yer tespitinde bulunduk. Ayrıca bölgemize 3 bin 700 metrelik kanalizasyon hatlarının yenilenmesi hususunda çalışma yaparak, taşkın koruma kanalı bitimi sonrası altyapı çalışmalarımıza başlayacağız’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahlat ağacının yaşam savaşı
Ahlat ağacının yaşam savaşı
Terminal bakıma alındı
Terminal bakıma alındı
Çöpler enerjiye dönüşüyor
Çöpler enerjiye dönüşüyor
Gölet inşaatlarına devam
Gölet inşaatlarına devam
Elektrikli Araca onay
Elektrikli Araca onay
Yeşilay bilgilendirdi
Yeşilay bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim