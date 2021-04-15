Dere ıslahına devam

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yozgat 123. Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Sorgun İlçesi Eğriöz Deresi taşkın koruma inşaatı yapımında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. İş kapsamında bin 500 metrelik kısımda blokaj ve taban betonu imalatının yapılacağı kaydedildi. Yaklaşık 800 metrelik kısımda ise blokaj imalatının tamamlandığı bildirildi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ise, Eğriöz Deresinde çalışmaların devam ettiği hatırlatarak, ‘’Atıl durumda olan derelerimizi kullanılabilir hale getirmek, şehrimize değer katmak için bu alanların sosyal yaşam alanlarımız içinde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz’’ dedi.