Dere ıslahına devam

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesi İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi han kalıntılarının da yer aldığı termal tesisler bölgesinde DSİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı. Vali Polat, Saraykent İlçesinin Saray Deresi Hanaltı mevkii taşkın koruma inşaatı şantiyesini Saraykent Kaymakamı Ahmet Coşkun, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, DSİ 123. Şube Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte ziyaret etti. Vali Polat, iş kapsamında 650 metre betonarme dik kanal, yol geçişleri için iki betonarme köprü ve emniyet tedbirleri kapsamında bin 300 metre panel çit imalatı yapılarak, yaklaşık yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığı bilgisinin kendisine verildiğini bildirdi.