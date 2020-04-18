Dere ıslahına başlandı

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, meclis üyeleriyle birlikte ıslah çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Başkan Baran, ‘’Yenipazar Belediyesi olarak, Eğlence Mahallemizde başlamış olan dere ıslah çalışmalarımız ile sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olan, yaşanılabilir temiz çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere ıslah çalışmasından sonra eksik olan kilit parke taş yapımına başlanacaktır. Tüm mahallelerimizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz’’ dedi.