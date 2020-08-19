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Dere ıslahı devam ediyor

Akdağmadeni Belediyesi, ilçe merkezindeki derelerin ıslahına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:30
Dere ıslahı devam ediyor

AKDAĞMADENİ ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki derenin ıslah çalışmaları devam ediyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, dere yatağında yapılan zemin sağlamlaştırma uygulaması ve perde betonların yapımı kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Çalışmalar tamamlandığında çevre temizliği noktasında oluşan sıkıntılar giderilerek yoğun yağış sebebiyle yaşanabilecek taşkınların önüne geçilecektir’’ dedi. Başkan Yalçın, Gültepe Mahallesi 167. Sokak’ta bulunan binaların altyapı ihtiyacını karşılamak için kanalizasyon hattı çalışmasına da başladıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Planlamasını yaptığımız ve yakın zamanda çalışmalarına başlayacağımız Gültepe Mahallesi’nde Üniversite yanından Şato Restoran ve Devlet Hastanesine giden yol Barbaros Caddesi ve çevre düzenlemesi yapım işi kapsamında yol kenarında bulunan elektrik direkleri kaldırılarak daha uygun noktalara çekilmiştir. Belediye olarak mahallelerimizde uzun ömürlü ve tüm talepleri karşılayacak şekilde çalışarak hizmet vermeye devam ediyoruz’’ diye konuştu. 

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Dere ıslahı Devam Ediyor
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