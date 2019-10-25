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DERE ISLAH EDiLiYOR

KADIŞEHRİ İlçesinde, Devlet Su İşleri tarafından başlatılan dere ıslah çalışması devam ediyor.

DERE ISLAH EDiLiYOR

KADIŞEHRİ İlçesinde, Devlet Su İşleri tarafından başlatılan dere ıslah çalışması devam ediyor.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
DERE ISLAH EDiLiYOR

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçe merkezinden geçen deresi bahar mevsiminde taşıp, ekili alanlar ile yerleşim yerlerine zarar verdiğini söyledi. Dere ıslah çalışmalarını yerinde inceleyip, ilgililerden bilgi alan Başkan Akın, ‘’Kuzeyden Çekerek girişi istikametindeki 400 metrelik kanal yapımına ek olarak köprüden Güney istikametine doğru 400 metre daha kanal yapımına başlanıldı. Bu çalışmalar sona erdiğinde su taşkını sonucu meydana gelecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacaktır’’ dedi. 
Belediye Başkanı Akın, ‘’İlçemizden geçen derenin Çekerek girişindeki 400 metrelik kısmı Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay’ın himmetleri ve talimatlarıyla birinci etap olarak yapımı sağlanmıştır. Yine Sayın Fuat Oktay'ın talimatları ile köprüden güney istikamete doğru üzerinde 3 köprü olacak, 450 metrelik ikinci etap kanal ıslah çalışmaları süratle devam etmektedir. İlçemizin gelişmesi adına yapılan güzel hizmetler için himmetlerini ve desteklerini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay'a şahsım ve Kadışehri halkı adına teşekkürlerimi arz ederim’’ diye konuştu.

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