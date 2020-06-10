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DERE ISLAH EDiLiYOR

Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan Termal Tesislerin ön kısmından geçen derenin taşkın sonucunda hem tesislere hem de yerleşim alanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla Devlet Su İşleri tarafından hazırlanan proje kapsamında ıslah çalışmalarına başlandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:30
DERE ISLAH EDiLiYOR

SARAYKENT ilçesinde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kervansaray kalıntılarının da yer aldığı alandaki sıcak sudan yararlanılmak üzere Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen Termal Tesislerin inşaatı tamamlandı. Bu yıl hizmete açılması planlanan tesislerin önünden geçen dere yatağının ıslah edilmesine yönelik, Devlet Su İşleri teknik ekiplerinin de katılımı ile gerekli gerçekleştirilen ön inceleme sonrasında hazırlanan ıslah projesi ile ilgili inşaat çalışmalarına başlanıldı. Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Saraykent İlçesi Hanaltı mevkiindeki termal tesisler ile diğer yerleşim alanlarını, Saray Deresi taşkınlarından korunması amacıyla projelendirilen taşkın koruma inşaatına yüklenici firma tarafından başlandı. İş kapsamında 650 metre betonarme dik kanal, yol geçişleri için iki betonarme köprü, emniyet tedbirleri kapsamında bin 300 metre panel çit imalatının yapılacağı bildirildi. 
BAŞER, BİLGİ ALDI
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan termal tesisler, tesislerin yanında bulunan tarihi han kalıntıları ve inşaatına başlanılan dere ıslah çalışmaları inşaat sahasını gezdi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve yüklenici firma yöneticilerinden bilgi alan Milletvekili Başer, Yozgat’ın termal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalardan biri olan Saraykent ilçesindeki termal tesis inşaatının tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildiğini söyledi. Başer, Yozgat’ın termal zengini bir il olduğunu, İl genelinde 9 şifalı termal su kaynağının bulunduğuna vurgu yaparak, Saraykent ilçesinde bulunan termal suyu değerlendirmek üzere Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen termal konaklama tesislerinin, Yozgat turizmine ciddi katkı sağlayacağını bildirdi. 

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