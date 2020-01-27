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Dere ıslah edildi, harita çalışması başladı

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesinde dere yataklarının ıslah çalışmalarının ardından kenarlarına korumalık yapılması planlanırken, imar ve deklarasyon çalışmalarına da start verildi.

Dere ıslah edildi, harita çalışması başladı

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesinde dere yataklarının ıslah çalışmalarının ardından kenarlarına korumalık yapılması planlanırken, imar ve deklarasyon çalışmalarına da start verildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:11
Dere ıslah edildi, harita çalışması başladı

 Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, imar alanı deklarasyon çalışması yönündeki girişimleri sonucunda Devlet Su İşleri ve İller Bankası’ndan ilgililer beldeye geldi. Beldede 40 yıldır yapılamayan imar ve deklarasyon çalışmaları başlatıldı. 
DERE ISLAHI: Özükavak Beldesi içerisinde geçen derelerin ıslahının ardından, kanalların kenarlarına 800 metre tel örgü çekilmesi için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Yamaç Pınarı Köprüsü’nden Tuzdaşı mevkiindeki Menfeze kadar hem beton kanal hem de kenar tel örgüsünün devam ettirileceğini söyledi. Başkan Ünal, ‘’Alibağının Seyit Ahmet Gökdemir’in tarlasının bitimine kadar yapılan dere ıslahı yeni girişimler neticesinde tekrar oradan başlayıp arıtma tesisinin çıkışına kadar dereler beton ve kenarları tel örgü şeklinde yaklaşık 500 metrede aşağı doğru devam edecektir. Yeni yapılacak alanlar harita krokisi üzerinde belirtilmiş olup, bunun içerisinde iki köprü olmak üzere biri su deposuna giriş köprüsü diğeri de bağlar mevkiini çevre yolu bağlantı köprüsü şeklinde uygulanacaktır’’ dedi. Başkan Ünal, tarım ve hayvancılığı daha ileriye taşımak için yem bitkileri ekimi için çalışma başlattıklarını bildirdi. Başkan Oğuz, yem bitkileri ekilişlerinin yapılacağı yaklaşık 130 dönüm arazinin çevre muhafaza tellerini Ankara’da bulunan fabrikada özel olarak imal ettirilerek, piyasa fiyatının çok altında temin ettiklerini kaydetti. 

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Dere ıslah EdildiHarita çalışması Başladı
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