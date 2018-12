DERDiNiZ DERDiMiZDiR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın kültürel dokusunu, tarihini, yöresel ürün ve lezzetlerini tanıtma, gelecek nesillere aktarma konusunda farkındalık oluşacağına inandığını söyledi. Oktay, Yozgat'ın derdini kendi derdi olarak gördüğünü, sorunların çözümü için sorumluluk üstlendiğine vurgu yaptı. Oktay, ‘’İbn-i Haldun'a göre, şehirler bir ruha sahiptir ve insanlar, zaman içinde yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeşleşir. Yozgat'ı sıradan bir şehirden ziyade ‘memleket’ yapan, doğal güzellikleri, yöresel özellikleri ve tarihi yapılarıyla Hititlerden Osmanlı'ya ve günümüze uzanan işte bu ruhtur’’ dedi.

Yozgat'ın birçok medeniyete bağrını açtığına değinen Oktay, Yozgat’ın şifa kaynağı termal tesisleriyle asırlardır şifa dağıtırken, dağlara sırtını dayamış yaylaları Türklere yurt olduğunu kaydetti. Oktay, ‘’Yozgat'ın başında yakut bir taç gibi duran 'Çamlık', çeşmelerinden buz gibi akan suları ve zengin meyve bahçeleri ile Anadolu'nun cömert doğasının bir parçasıdır. Yozgat'ın iklimi serttir ama insanı da bir o kadar yumuşak kalpli, vatanperver ve alicenaptır. Yozgat Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda hiç düşünmeden cepheye koştuklarını biliyor ve bu geçmişimizle gurur duyuyoruz. Bu ruhun günümüzde de halen aynı vatanperverlikle canlı olduğunu 15 Temmuz'da Yozgatlı hemşerilerimiz bizlere göstermiştir" diye konuştu.

YOZGAT’I KEŞFEDİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ın güzellikleriyle tanışan herkesi kenti keşfetmeye davet ederken, şehrin maneviyatla her an iç içe olan sokakları, has mimarisi, el sanatları ve sosyal alanlarıyla misafirlerini kucaklayacağını dile getirdi. Oktay, Yozgat'ın derdini kendi derdi olarak gördüğünü, sorunların çözümü için sorumluluk üstlendiğini anlattı. Oktay, ‘’Bugün bulunduğumuz görevlerde, doğduğumuz ve yetiştiğimiz topraklara borçlu olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Ben de bir kardeşiniz olarak her zaman şehrimizdeki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Yozgat'ın ülkemizin en çok göç veren şehirlerinden biri olduğu hepimizin malumudur. Memleketimizi cazibe merkezine dönüştürmek, şehrin sunduğu imkanları arttırmak ve sosyal şartları iyileştirmek için geçmişte birçok adım atılmıştır ve bugün de atılmaya devam etmektedir. Memleketimiz her geçen gün daha gelişen, kalkınan ve daha yaşanabilir hale gelen, güçlü bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. Organize sanayi bölgeleri, havalimanı projesi, hızlı tren hattı gibi atılımlar ile şehrimiz yarına bugünden daha umutla bakmaktadır. Atılan bu adımlar sayesinde, Yozgat'ta ekonomi ve istihdam alanında iyiye gidiş sağlanmıştır. Gayemiz vatandaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltecek hizmetleri gerçekleştirmektir. Biz de bu gayrete, başlattığımız topyekun mücadele projesi ile omuz vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

YOZGAT’A YATIRIM

Yozgat'ın kalkınma hamlesine desteğinin her zaman süreceğine vurgu yapan Oktay, Yozgat'a son 15 yılda yaklaşık 15 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘’Bozok Üniversitesi 2014'de açıldığı zaman 13 bin 450 öğrenciye sahipti. Son dönemlerde eklenen yeni anabilim dalı ve bölümler ile bu sayı 20 bine yükselmiştir. Bozok Üniversitesi'nde artan bu hareketlilik, elbette Yozgat'a sosyal ve ekonomik getiriler sağlamaktadır. Büyümeye devam eden Bozok Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesiyle, Yozgat, kalkınma yarışında daha üst seviyelere taşınacaktır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan, KOP bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla desteklenen projeler arasında bu dönem Yozgat'tan 3 proje daha yer almıştır. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, 'elektronik sağlık kaydı adaptasyon modeli' kriterlerini yerine getiren ilk şehir hastanesi olmuştur. Yozgat'ı daha yeşil bir hale getirmek için geçtiğimiz 15 yılda 80 milyon fidan toprakla buluşmuştur. Gördüğünüz gibi sadece belli alanlarda değil her alanda topyekun bir kalkınma ve gelişme gösterilmiştir" diye konuştu.

Yatırımlara rağmen gelinen noktayı yeterli görmediğine işaret eden Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği yeni yönetim anlayışı ve önümüzdeki dönemde gönül belediyeciliği düsturunun Yozgat'a yansımalarının çok olumlu olacağına inandığının altını çizdi. Oktay, ‘’Hemşerilerimiz, yerel yönetimlere en yakın şekilde temas etmeye ve en üst seviyede hizmet almaya yeni dönemde de artarak devam edecektir. Şehrimizin tarihi dokusunun yaşatıldığı ve kentleşmenin yatay mimari yöntemiyle inşa edildiği bir şehircilik anlayışı şehrimize hakim olacaktır. Manevi derinlik ve tevazuyu buluşturan şehrimizin çehresi yeni dönemde inanıyorum ki daha da güzelleşecektir. Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli ve memleketimizi yarınlara birlikte taşımalıyız" dedi.