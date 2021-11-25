Derdi olan geliyor

Açık Kapı masasında kurum müdürleriyle birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat da vatandaşlarla bir araya gelip, dertlerini dinliyor, taleplerini alıyor. Vali Polat, ‘Açık Kapı’ uygulamasının ‘Milletin Kapısı' olduğunu söyledi. Polat, ‘’Vatandaşlarımızla üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi, sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyip, taleplerini aldık’’ dedi.