Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Derdi olan geliyor

Yozgat Valiliği girişinde bulunan ‘Açık Kapı’ masası derdi olan vatandaşların derdini dinlemeye devam ediyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:52
Derdi olan geliyor

Açık Kapı masasında kurum müdürleriyle birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat da vatandaşlarla bir araya gelip, dertlerini dinliyor, taleplerini alıyor. Vali Polat, ‘Açık Kapı’ uygulamasının ‘Milletin Kapısı' olduğunu söyledi. Polat, ‘’Vatandaşlarımızla üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi, sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyip, taleplerini aldık’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Derdi Olan GeliyorYozgatIlerigazetesiPerşembeKasımHaberYozgatvaliliğiZiyaPolatAçıkKapıMasaVatandaşDertAnlatıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GELECEK NESiLLER SiZiN ESERiNiZ
GELECEK NESiLLER SiZiN ESERiNiZ
‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU
‘Neler yapılabilir?’ KONUŞULDU
Anıt Ağaçlar
Anıt Ağaçlar
Vali Bişek'te
Vali Bişek'te
Polis eşlerinden ziyaret
Polis eşlerinden ziyaret
ZiYARETLERE DEVAM
ZiYARETLERE DEVAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim