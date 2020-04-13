Derbent Köyünde karantina sona erdi

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında 29.03.2020 tarihinde karantinaya alınan Yozgat merkeze bağlı Derbent Köyü, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığından, Umumi Hıfzıssıhha kararıyla 13.04.2020 tarihinde karantina uygulamasının sonlandırılması uygun bulunmuştur’’ denildi.