Depremi Yozgat'tan hissettik

ANKARA’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Yozgat ile birlikte birçok ilde de hissedildi. Sarsıntının kısa süreli olması panik yaşanmasını engellerken, sosyal medya hesaplarından sarsıntı paylaşılarak, geçmiş olsun dilekleri sunuldu. Ankara Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Duhan Kalkan, diğer ilgililerle birlikte, depremin ardından ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ne gitti. Heyet, burada depremin ardından bazı binalarda meydana gelen çatlaklarla ilgili mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Başkan Kalkan, ilçenin 57 mahallesinin bulunduğunu ve tüm muhtarlarla irtibat kurulduğunu belirterek, "Bazı binalarda çatlaklar var. Devletimiz tüm imkanlarla sahada. Kolluk kuvvetleri aracılığıyla bilgi almaya devam ediyoruz. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi gelmedi. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.