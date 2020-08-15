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Deprem uyarısı

YOZGAT İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ülkemizin büyük bir kısmının deprem kuşağı üzerinde yer aldığına vurgu yaparak, geçmişte çok acı tecrübeler yaşadığı, bunların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:46
Deprem uyarısı

Yapılan yazılı açıklamada, özellikle 17 Ağustos Marmara Depreminde binlerce insanımızın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Sonrasında yaşanan Düzce, Van ve Elazığ-Malatya depremleri de bize defalarca deprem gerçeğini acı bir şekilde hatırlatmıştır. Yaşadığımız bu deneyimlerden sürekli ders çıkararak AFAD koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız ile Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında afetin olduğu 0. dakikadan itibaren müdahale çalışmaları başlatılmakta ve afet bölgesi en hızlı şekilde normalleştirilmektedir. Bunun en iyi örneğini en son yaşadığımız büyük deprem olan Elazığ-Malatya da görmüş olduk. Devletimiz milleti için üzerine düşenleri yerine getirirken bizlerin de birer birey olarak üzerimize düşen görevler bulunmaktadır’’ denildi. Özellikle deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin öğrenmesi, tüm aile fertlerine bunun öğretilmesi, sık sık tatbikatlar yaparak bunun uygulanması gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada, ‘’Dolayısıyla herhangi bir deprem anında ne yapacağımıza hemen karar vermek için tatbikatların çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Afetlere hazırlık yılı kapsamında deprem anı ve tatbikatın önemini tekrar vurgulayarak afetlerin olmadığı güzel günler temenni ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Deprem Uyarısı
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