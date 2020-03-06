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Deprem Haftasında etkinlik

YOZGAT Merkezde vatandaşlara yönelik Sivil Savunma ve Deprem haftası kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda bilgilendirme amaçlı etkinlik yapıldı.

06 Mart 2020 Cuma 03:02
Deprem Haftasında etkinlik

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ekipleri, UMKE, Kızılay ile birlikte doğal afetlere karşı Vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlikte geçmişte yaşanılan Doğal Afetler ve Doğal Afetlere karşı alınması gereken önlemlere Özellikle vurgu yapıldı, ilk yardımın öneminden bahsedildi. Depremle ilgili sinevizyon gösterisinden sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş'in açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini kaydetti. Vatandaşların afetlere karşı bilinçli ve eğitimli olması için eğitimlere katılabileceklerini belirten Çakır, "Bir afet anında hem kendi hayatınızı hem de sevdiklerinizin hayatını kurtarabilirsiniz. AFAD'ın gönüllülük programına katılıp herhangi bir afet halinde ve acil durumda zor durumda olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz" dedi. İl AFAD Müdürü İbiş de, Deprem Haftası dolayısıyla halkta afetlere karşı farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti. HABER: SEYFETTİN SAĞLAM
 

Anahtar Kelimeler:
Deprem Haftasında Etkinlik
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