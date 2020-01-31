Deprem Bölgesine yardım

Boğazlıyan ilçesinde toplanan yardımlar kamyonlarla deprem bölgesine gönderildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bir arada olmanın, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyoruz. Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına yardımcı olabilmek için başlattığımız yardım kampanyasına göstermiş olduğunuz destek ve büyük ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime yürekten çok teşekkür ediyorum. Yardım aracımızı dualarımızla yolcu ettik’’ dedi. Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Beldesinden de yardımlar bölgeye gönderildi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden dolayı mağdur olan kardeşlerimiz için kasabamızdan toplanan yardımlar gönderilmiştir. Yardımda bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın’’ ifadelerini kullandı.