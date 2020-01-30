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Deprem Bölgesine gittiler

YOZGAT İnfak Derneği, Türkiye’de ve dünya ülkelerinde mağdur, yardıma muhtaç ailelere yönelik uzattığı yardım elini bu kez deprem bölgesindeki Elazığ’a uzattı.

Deprem Bölgesine gittiler

YOZGAT İnfak Derneği, Türkiye’de ve dünya ülkelerinde mağdur, yardıma muhtaç ailelere yönelik uzattığı yardım elini bu kez deprem bölgesindeki Elazığ’a uzattı.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:31
Deprem Bölgesine gittiler

Derneğin yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri tarafından temin edilen erzaklar, araçla götürülerek ilgililere teslim edildi. Yapılan açıklamada, ‘Elazığ’da depremle sarsılan kardeşlerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Gittiğimiz her yerde devletimizin gücünü ve elini gördük. Beraberimizde götürdüklerimiz sadece ‘gidilen yere eli boş gidilmez’ düşüncesinden ibareti’ denildi. Deprem Bölgesine, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, İnfak Derneği Yozgat Şube Başkanı Ömer Yağmur birlikte gitti. Yozgat’tan giden heyet üyeleri, Elazığ Sivrice İlçesine bağlı depremden zarar gören köylere ulaştırarak, vatandaşlara teslim etti.

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Deprem Bölgesine Gittiler
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