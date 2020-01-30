Deprem Bölgesine gittiler

Derneğin yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri tarafından temin edilen erzaklar, araçla götürülerek ilgililere teslim edildi. Yapılan açıklamada, ‘Elazığ’da depremle sarsılan kardeşlerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Gittiğimiz her yerde devletimizin gücünü ve elini gördük. Beraberimizde götürdüklerimiz sadece ‘gidilen yere eli boş gidilmez’ düşüncesinden ibareti’ denildi. Deprem Bölgesine, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, İnfak Derneği Yozgat Şube Başkanı Ömer Yağmur birlikte gitti. Yozgat’tan giden heyet üyeleri, Elazığ Sivrice İlçesine bağlı depremden zarar gören köylere ulaştırarak, vatandaşlara teslim etti.