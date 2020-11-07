Deprem bölgesine desteğe devam

Yozgat Valiliği, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odası, Odalar, STK’lar ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde bin 258 battaniye, 24 koli maske, 21 koli çorap, bin 502 koli gıda, bin 920 5 litrelik su, bin 512 1,5 litrelik suyun bulunduğu yardım tırları yerine ulaştırdı. Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Belediyesi de yardım faaliyetlerini sürdürdü. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ‘’İzmir’de yaşanan deprem sonrası hızlı bir şekilde aracımız yardım için bölgeye sevk edildi. Görevini tamamlayıp geldikten sonra, bütün hemşehrilerimiz tarafından yardım paketleri, battaniye ve elektrikli soba gibi muhtelif yardımları İzmir'de ve Aydın Kuşadası’nda depremzede yurttaşlarımıza ulaştırmak için aracımız yüklenip, yola çıktı. Hassasiyet gösterip yardım eden, ve bu süreçte bize gönüllü olarak yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.