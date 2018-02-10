Deprem anlatıldı

Kaymakam Yücel Erdel, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları öğretmenler, imam ve vaizler, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, afet ve deprem konularında bilgiler verildi. Ülkemizde yaşanan afetlere hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara deprem ve sel gibi afetlerden korunma, afet esnasında ve sonrasında yapılacaklar konuları ele alındı. Tespit edilmiş önlemlerin alınması halinde afetlerden etkilenmenin daha düşük olduğu vurgulandı. Kaymakam Yücel Erdem, afete hazırlıksız yakalanılmasının yarattığı felaketin yaşanarak görüldüğünü, bu acıların tekrar etmemesi için herkesin verilen tavsiyelere uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.