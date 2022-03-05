Deprem anı yaşatıldı

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’na Yozgat Valisi Ziya Polat, İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Halil Başer katıldı. Tatbikat öncesi öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Ziya Polat, öğrencilerle sohbet etti. İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş öğrencilere deprem afeti anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlatarak, öğrencilere ‘Çök, Kapan, Tutun’ tekniğini gösterdi. Okulda ilk sirenin çalmasının ardından öğrenciler ve Vali Ziya Polat, Çök, Kapan, Tutun taktiğini uyguladılar. Yaklaşık 45 saniyelik beklemenin ardından ikinci sirenin çalmasıyla okul tamamen boşaltılarak, doğalgaz ve elektrik gibi bağlantıları kesildi. Öğretmenler, okul bahçesinde toplanma alanı olarak belirlenen alanda toplanan öğrencilerin yoklamaları aldılar. Yozgat Valisi Ziya Polat kendisinin 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremini yaşayan bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, ‘’Devletimizin imkanları araç bakımından, personel bakımından milletimizin hizmetinde. Artık insanlarımız ‘Nerede bu devlet?’ demeyip ‘Allah devletimize zeval vermesin’ diyorlar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun 2021 Yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından Yozgat genelinde, arkadaşlarımızın çabalarıyla 361 binin üzerinde vatandaşımıza afet eğitim verdik. 2022 yılı da Tatbikat Yılı olarak ilan edildi. Bu sene içerisinde tüm okullarda haberli ve habersiz tatbikatlarımız devam edecek’’ diye konuştu. Ülke olarak afet bölgesinde yer aldığımızı hatırlatan Vali Polat, ‘’Afetlere hazır olmamız gerektiğini yaşamış ve öğrenmiş bir milletiz. Afet anında da afete hazır bir devlet hazır bir millet olmamız gerekiyor’’ dedi. Vali Polat, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ederek, ‘’Yerel Destek Ekipleri konusunda belirlenen 16 pilot il arasında Yozgat’ta var. Biz belediyemizden, İl Özel idaremizden arkadaşlara eğitimlerini vererek Yerel Destek Ekibimizi oluşturduk. Şu an 150 kişiden oluşan bir Yerel Destek Ekibimiz var. Biz devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla olası afetlere hazır olmak için çaba sarf ediyoruz ancak vatandaşlarımızdan da şunu rica ediyoruz AFAD gönüllüsü olarak afet eğitimi alsınlar, afet çantalarını hazırlasınlar, afete hazır olsunlar. Rabbim devletimize, ülkemize, milletimize afet yaşatmasın ve her türlü afetten korusun’’ şeklinde konuştu.



KIZILAY’DAN TATBİKAT SONRASI İKRAM

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’nda, Yozgat Kızılay Şubesi tarafından çadır kurularak, öğrencilere tatbikat sonrası kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

ÇİÇEKDAĞI

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirilirken Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu'nda yapılan tatbikata Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam katıldı.

SARIKAYA

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’nda öğrencilere bilgi verilerek, okulları boşaltmaları sağlandı. Sarıkaya Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen deprem tatbikatına katılan Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin,’’2022 yılının Afet Tatbikat yılı olduğu için yıl içerisinde buna benzer birçok olası afetlere karşı tatbikat programladık. Yarınlarımızın geleceği olan kıymetli öğrencilerimizin, güzel bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirdiklerini memnuniyetle gördüm. Başta müdürümüz olmak üzere değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Yüce Allah hepimizi afetlerden korusun” diye konuştu.

KADIŞEHRİ

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, ülke genelinde olduğu gibi 2022 Afet Tatbikat Yılı ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı. Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen tatbikata katılan Kaymakam Yunus Polat, tatbikatın devamında öğretmenler ile değerlendirme toplantısı yaptı.

ÇEKEREK

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, öğrencilerin deprem gerçeğine hazır olması amacıyla, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ düzenlendi.

ÇAYIRALAN

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, okul personellerde ve öğrencilerde temel afet bilinci oluşturmak, depreme karşı hazırlıklı olmak, olası bir depremi en erken ve en az zararla atlatmak amacıyla ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapılarak, öğrencilere bilgi verildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’ Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatımızı yaparak öğrencilere doğal afetler konusunda, doğru bilgiler ışığında tecrübe aktarımını sağladık. Tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçen değerli öğretmenlerimize, personellerimize teşekkür ederim’’ dedi.

ÇANDIR

Yozgat’ın Çandır İlçesinde, ‘Güvenli yarınlar için’ sloganıyla ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı. 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikatta Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Berken, İlçe Emniyet Amiri Osman Duran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal öğrencilere eşlik etti.

BOĞAZLIYAN

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde okullarda yapılan ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ ile öğrenciler, öğretmenler ve personeller bilgilendirildi. Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın da katıldı. Bilgilendirme amaçlı yapılan tatbikatta senaryo gereği bir deprem anı yaşatılarak, dersteki öğretmen ve öğrencilerin sınıfı uygun şekilde boşaltmaları sağlandı. İki dakika içerisinde boşaltılan okulun üst katında mahsur kalan öğrencilerin çıkartılması itfaiye ekipleri tarafından uygulamalı şekilde gösterildi. Afetlerde öğrenci ve öğretmenleri bilinçli hareket etmeleri konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaymakam Aydın, ‘’Afetlerde ilk tepkilerin ve kurtarma faaliyetlerinin etkili olması amacıyla yapılan tatbikatımız başarıyla gerçekleştirildi. Emeği geçen Boğazlıyan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline, 112 Acil Sağlık Ekiplerine, öğretmenlere, okul personeline ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu tip tatbikatlar, daha önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir’’ diye konuştu.

AKDAĞMADENİ

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ‘Yarın için bugün’ sloganıyla gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ tüm okullarda başarıyla yapıldı.

YERKÖY

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde de Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı. Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tatbikata katılan Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca başarılı ve sorunsuz bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti. Tatbikat sonrasında İş Güvenliği Uzmanı Sebahattin Bircan tarafından tatbikata katılanlara konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

AYDINCIK

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde, ‘Deprem ülkemizin gerçeği’ vurgusu yapılarak öğrencilerin bu gerçeğe hazır olmasını sağlamak amacıyla ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

ŞEFAATLİ

Yozgat’ın Şefaatli İlçesindeki okullarda yapılan ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı ile öğrenciler deprem hakkında bilgilendirildi. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata katıldı. •Sümeyye İlhan•