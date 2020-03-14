Depolarda ürün yok!

Konya, ‘’Dünyanın dört bir yanında hekimler, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar ve tüm sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadelelerini sürdürüyor. Meslektaşlarımız vatandaşımızın maske, dezenfektan, kolonya, ıslak mendil gibi tedbir maksatlı ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak ürün temini noktasında büyük sıkıntılar söz konusu, ecza depolarının elinde ürünler bulunmuyor’’ dedi. Konya, tüm bunların yanı sıra halkın endişesini, ranta ve fırsata çevirenlerin sayısının her geçen gün arttığına üzülerek şahitlik ettiklerini kaydetti. Furkan Konya, ‘’Söz konusu ürünlerde stok sıkıntısının yanı sıra fahiş fiyat artışları söz konusu. Bir diğer endişemiz ise tedarik sıkıntısının beraberinde merdiven altı, denetimsiz, sağlıksız ürünleri getirmesi ve bunun sonucunda halk sağlığının zarar görmesi. Bu noktada denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Halka en yakın sağlık danışmanı olarak eczanelerimizde 7/24 hizmet veriyoruz. İçinden geçtiğimiz bu olağandışı günlerde de profesyonel birer sağlık çalışanı olarak vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi hizmet etmeye devam ediyoruz. Halkımızı doğru bilgi, doğru ürün için doğru adres olan eczanelerimize çağırıyor; güvenilir bilgi için eczacılarımıza danışmaya davet ediyoruz. Halkımızı panik yapmamaya, bilimsel temeli olmayan söylentilere inanmamaya, doğru ve tam bilgi için sağlık otoritesini, sağlık meslek örgütlerini takip etmeye çağırıyoruz’’ diye konuştu.