Depolar denetlendi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Başkanlığı işbirliği ile Medikal Depo ve Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından, Cep Depo Denetimleri, Eczacı Uzman P. Sevilay Lekesiz ve İl Konsolide Görevlisi Özkan Akyol tarafından denetlendi. Bakanlık tarafından Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara yönelik uygulamaya konulan proje kapsamında, israfın önüne geçilmesi, konu ile ilgili personelin eğitime alındığı bildirildi. Eğitime, farkındalık oluşturulması maksadıyla, sağlık tesislerinde medikal depo boyutunda Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak görev yapan personelin, Hastane Eczacıları ve İdari Mali Hizmetler Müdürlerinin de katıldığı kaydedildi.