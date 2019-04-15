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DEPOLAMA TESiSiNi GEZDiLER

YOZGAT’ta bir süre önce kuruluş çalışmalarını tamamlayan Yaşanabilir Çevre Derneği, YOKAB ile işbirliği yaparak, Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

DEPOLAMA TESiSiNi GEZDiLER

YOZGAT’ta bir süre önce kuruluş çalışmalarını tamamlayan Yaşanabilir Çevre Derneği, YOKAB ile işbirliği yaparak, Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nde öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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DEPOLAMA TESiSiNi GEZDiLER

Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, Yaşanabilir Çevre Derneği Başkan Yardımcısı ve YOKAB Müdürü Ayça Yılmaz Durak, tesisi gezdirdi. Durak, Katı Atık Bertaraf Tesislerinde, çöplerin ön ayrıştırma ünitesinden geçirilerek, organik atıkların Fermantasyon Tesisinde çürütülmesi sonucu elde edilen biyogazdan ve mevcut düzenli depolama alanında oluşan metan gazından enerji üretilmesi hakkında bilgiler öğrencileri bilgilendirdi. Tıbbı atık tesissinde, tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra nasıl bertaraf edildiği anlatıldı. Ağaç dikme etkinliğinin ardından katılımcılara tesis personeli tarafından çay ve pasta ikram edildi. Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasın çevre olduğunu, bu sebeple hem çevrenin korunmasının hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı.

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