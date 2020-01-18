Depoda temizlik

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, şebeke sunun verildiği depolardaki demir aksamının çok eski olması nedeniyle birçoğunun paslandığını, bu nedenle insan sağlığını tehdit eder düzeye geldiğini söyledi. Başkan Oğuz Ünal, su deposunda gerekli temizlik ve yenileme çalışmalarıyla birlikte şebekedeki kayıp, kaçakların önlenmesine yönelik bir proje hazırladıklarını hatırlattı. Başkan Ünal, devlet desteği ile şebekedeki eskiyen borularla birlikte su deposunda gerekli temizlik, bakım, onarımların gerçekleştirilerek, şebeke sağlıklı su verilmesini sağlayacaklarını anlattı.