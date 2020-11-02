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Depo yapımına başlandı

AYDINCIK Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu çalışmaları mahalle bazında devam ettiriliyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:12
Depo yapımına başlandı

Bu kapsamda, Baştürk Mahallesi'nde depo ve su hattını yenilemeye çalışmalarına başlanıldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçe merkezden sonra mahallelerin de içme sularına el attıklarını söyledi. Başkan Koçak, ‘’Merkezde yeniliğe giderek asbest boruları yerine Polietilen borularla kaynak sularımızı daha kaliteli şekilde ulaştırıyoruz. Baştürk Mahallemize de su hattını döşeyerek depo temelini attık. Aynı kalitede de Baştürk Mahallemizin içme sularını hemşehrilerimize ulaştıracağız’’ dedi. Başkan Koçak, Gölcük mevkiinde Yenice Mahalle Muhtarı Mustafa Gültekin ile birlikte yürütülen çalışmalar inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

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Depo Yapımına Başlandı
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