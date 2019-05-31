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Denizbank, çiftçileri ağırladı

DENİZBANK Sarıkaya Şube Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren üreticilere iftar verdi.

Denizbank, çiftçileri ağırladı

DENİZBANK Sarıkaya Şube Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren üreticilere iftar verdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Denizbank, çiftçileri ağırladı

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Denizbank Sarıkaya Şube Müdürü Vedat Çelik, tarımı milli mesele olarak gören, çiftçiye en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olma vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirten Çelik, "Banka olarak tarımın sadece finansman tarafıyla değil, sosyal tarafıyla da yakından ilgileniyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizde bölgemizin tarıma yön veren isimleriyle bir araya gelmekten, ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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