Deniz Feneri’nden yardım

Yurdun dört bir yanını dolaşmaya devam eden Deniz Feneri Ankara Şubesi, Yozgat’tan yardım başvurusunda bulunan yoksul aileler için harekete geçti. Başvuruların ardından sosyal incelemeleri yapılan ailelerden 394 ailenin ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildi. Ankara´da bulunan Orta Anadolu Lojistik Merkezi´nde yoksul aileler için hazırlanan yardımlar, hızla adreslerine teslim edildi. Deniz Feneri Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye ilk günkü heyecanla devam ettiklerini belirtti. Kunt, ‘’Derneğimiz kurulduğu günden bugüne yurt içinde ve yurt dışında yardımlarına kesintisiz olarak devam ediyor. Arka sokaklarda unutulmuş, terkedilmiş ve ihtiyaç sahibi olduğu çoğu kimse tarafından bilinmeyen aileleri buluyor ve gereken yardımları yapıyor. Bu bağlamda Yozgat’taki yoksul ailelerimize de hayırseverlerin bizlere emanet ettikleri yardımları ulaştırdık. Yozgat merkez, ilçe ve köylerinde bulunan İhtiyaç sahibi 278 aileye 43 bin 250 lira değerinde gıda, 116 aileden 410 ferde 109 bin 135 lira değerindeki giysi yardımlarını teslim ettik. Toplamda 394 aileye 152 bin 385 lira değerinde insani yardım ulaştırmış olduk. Bizler hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir iyilik köprüsüyüz. Yardımların sürekliliği için desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.