Deneyap Atölyesi Açıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile canlı yayın ile yapıldı. Yozgat Deneyap Atölyesi’nin de arasında bulunduğu 30 atölyenin açılışında Atölyenin kurdelesi Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı kesti. Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 30 ilde oluşturulan dene yap teknoloji atölyelerinin açılışını da gerçekleştirdi.