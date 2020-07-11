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Yozgat’ta iş-Kur tarafından verilen destek ile kendi işyerlerini kuran engelli ve eski hükümlülerin çalışmaları denetlendi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:26
Denetleme yapıldı

YOZGAT il genelinde verilen destek ile kendi işyerlerini kuran engelli ve eski hükümlülerin işyerleri ziyaret edilerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alındı. İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü’nde görevli personel, hibe desteğinden yararlanan Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşları ziyaret etti. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar denetlendi. Yozgat’ta engelli ve eski hükümlüler İŞKUR projesi ile kendi işlerinin patronu oldu. Kendi işini kurmak amacıyla yaptıkları başvurular İŞKUR İl Müdürlüğünce kabul gören 9 engelli ve 4 eski hükümlüye toplamda 431 Bin Lira katkı sağlandı. Hibe proje desteğinin amacının Engellilerin ve Eski Hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olunmasına yönelik olduğu kaydedildi. Proje desteği kapsamında Engellilere için 50 bin liraya kadar, eski Hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar iş kurma desteği sunulduğu bildirildi. 

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