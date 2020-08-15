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Denetleme yapıldı

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Covid-19 denetimi yapılırken, belediye tarafından da belde içersinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47
Denetleme yapıldı

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Kovid-19 önlemleri denetimi yapıldı. Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş'in katılımıyla yapılan denetimlerde kurallara uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.  Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirlerinin katıldığını söyledi. Bozdemir, "Denetimler doğrultusunda beldemizdeki iş yerleri ziyaret edilerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymaya devam ediyoruz. Bu salgını kurallara uyarak birlik ve dayanışmayla atlatacağımız inancındayım. Gösterdikleri özen ve hassasiyet için tüm halkımıza teşekkür ederim" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Denetleme Yapıldı
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