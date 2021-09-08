Denetlediler, kitap dağıttılar

2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde okullarda ilk zilin çalmasıyla, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgemizdeki okullar Jandarma personeli tarafından ziyaret edilerek, öğretmen ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okundu, öğrenciler sınıflarına uğurlandı. Ziyaret kapsamında okul öğrencilerine, ‘Kişisel güvenlik, Suçtan Korunma, Trafik Güvenliği, Öğrencilerin araç içerisinde emniyet kemerini takmaları ve trafikte servis içerisinde uyulması gereken kurallar’ konusunda bilgi verildi. Öğrencilere çocuk dergileri, boyama kitapları, trafik cetveli ve çeşitli broşürler ve dağıtıldı. Yeni eğitim ve öğretim döneminde Covid19 tedbirleri kapsamında ‘Okullarımız Hep Açık Olsun’ temennisi ile öğrencilere başarılar dilendi.