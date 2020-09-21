DENETLEDi, UYARDI

YOZGAT Valisi Ziya Polat, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gitti Akdağmadeni ilçesinde, tamamlanan veya devam eden yatırımları inceleyip, bilgi aldı, esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet ederek maske-mesafe-hijyen konularında uyarılarda bulundu. Vali Polat, Akdağmadeni ilçesi Kirsinkavağı Köyü ve Altılı köyü arasında yaklaşık 10 köyün kullandığı, ayrıca Kadışehri ile Akdağmadeni ilçelerini birleştiren gurup yolunda bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat’a Kaymakam Mustafa Demir ile Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belde Belediye Başkanları, İl genel meclis Üyeleri de eşlik etti. Polat, köy halkıyla bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi, Korona virüs tedbirlerine uydukları için vatandaşlara teşekkür ederek, çocuklara da oyuncak ve kitap hediye etti. Vali Polat, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa maske, mesafe, kişisel hijyen ve özellikle HES Kodu Uygulaması konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.