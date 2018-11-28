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Denetimli Serbestlik Semineri

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Denetimli Serbestlikten yararlanan 40 vatandaşa İŞKUR hizmetleri hakkında eğitim verdi.

Denetimli Serbestlik Semineri

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Denetimli Serbestlikten yararlanan 40 vatandaşa İŞKUR hizmetleri hakkında eğitim verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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Denetimli Serbestlik Semineri

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Bilindiği üzere kurumumuz denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere İŞKUR hizmetler hakkında çeşitli eğitimler düzenliyor. Bu çerçevede İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanlarımız aracılığıyla Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Denetimli Serbestlikten yararlanan 40 vatandaşımıza İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, Hibe Projeleri başta olmak üzere hizmetlerimiz hakkında sunum gerçekleştirildi’’ dedi.
Yıldız, seminerler ile vatandaşların cezalarının bir kısmını sosyal hayat içerisinde geçirdikleri bir dönemde, onları işgücü piyasasına hazırlayarak, iş bulmalarına hatta hibe destlerimiz ile kendi işlerinin patronu olabilmelerine yardımcı olduklarını kaydetti. Yıldız, böylece dezavantajlı statüde bulunan vatandaşlara rehberlik hizmeti vererek, onları sosyal hayata hazırladıklarını sözlerine ekledi.
 

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