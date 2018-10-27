Denetimlere devam

Ticaret Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nden teşekkül ettirilen ‘Haksız Ticari Uygulamalara’ yönelik ‘Denetleme Komisyonu’ il genelinde denetimlerde bulunuyor. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş başkanlığında yürütülen denetimler, haftanın belirli günlerinde il düzeyinde yapılıyor.
27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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