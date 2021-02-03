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Denetimlere devam

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü tarafından haksız fiyat artışı denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:30
Denetimlere devam

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yapılan denetimlerde firmaların fahiş fiyat artışı yapıp yapmadıkları denetleniyor. Vatandaşların özellikle pandemi döneminde Ticaret Bakanlığına yaptığı şikayetler sonrasında Bakanlık tarafından Türkiye genelinde, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimler artırıldı. Marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla yapılan denetimler devam ederken, Yozgat’ta geçtiğimiz hafta içerisinde 24 firmada denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 92 tane ürün incelemeye alınırken denetimleri ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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Denetimlere Devam
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