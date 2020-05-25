Denetimlere devam

YOZGAT’ın da bayram süresince, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan iller arasına dahil edilmesinin ardından güvenlik ekipleri, denetimlerini de sürdürüyor. Yozgat'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen şehirde, polis ve bekçiler devriye gezerek, sokağa çıkan vatandaşların kimlik kontrollerini yapıyor, evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulunup, sorunları bulunan vatandaşlara da yol gösterip, yardımcı oluyor. Emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etmeye devam ediyor. Uluslararası E-88 Karayolunda ise polis ekipleri ve sağlıkçılar, araçları durdurup, sağlık kontrolünden geçirip, izin belgelerine bakarak, yollarına devam etmeleri sağlıyor.