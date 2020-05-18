YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için mağazaları dolaşıp, Cowid-19 normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirler ve akabinde denetimlere devam etti. Bu arada, berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında Covid-19 kurallarının denetimi için valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda denetimler yapıldığı bildirildi.

Genelgeyle, eş zamanlı berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu belirtilerek, bu alanlarda da denetimlerin devamlı yapılacağının altı çizildi.