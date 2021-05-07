Denetimlere devam

Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun farklı kesimlerinde ekipler, seyahat halindeki araçlarda denetimler yapıyor. Akdağmadeni ilçesinde de tam kapanma sürecinde vatandaşların sağlığının korunmasında önemli bir görev üstlenen kolluk kuvvetleri, denetimlerini özenle sürdürüyor. Karayolunda seyir halindeki araçlar durdurulup, seyahat izin belgelerinin bulunup, bulunmadığı kontrol edilip, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılar yapılıyor.