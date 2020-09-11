Denetimler yapıldı

Kaymakam Selami Işık başkanlığında Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Dr. Muhammed İkbal Altındağ ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla denetim yapıldı. İlçe esnafı ve vatandaşlar ziyaret edilerek korona virüs salgınının daha bitmediği, bu salgınla topyekun mücadele edebilmek için tüm vatandaşların temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi hususunda uyarılarda bulunuldu. Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uymayan işyeri ve vatandaşlara idari para cezası uygulandı.