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Denetimler yapıldı

SARIKAYA ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ‘Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla alınan tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

11 Eylül 2020 Cuma 00:37
Denetimler yapıldı

Kaymakam Selami Işık başkanlığında Belediye Başkanı Ömer Açıkel,  Dr. Muhammed İkbal Altındağ ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla denetim yapıldı. İlçe esnafı ve vatandaşlar ziyaret edilerek korona virüs salgınının daha bitmediği, bu salgınla topyekun mücadele edebilmek için tüm vatandaşların temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi hususunda uyarılarda bulunuldu. Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uymayan işyeri ve vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

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Denetimler Yapıldı
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