Denetimler sürüyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mualla Taşkesen, 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu hizmetlerine ilişkin 2016 içerisinde 244 akaryakıt ve LPG istasyonunda 880 adet akaryakıt, 224 adet LPG sayacı olmak üzere toplam bin 104 adet sayacın periyodik ve ilk muayene ve damgalamasının yapıldığını aktardı.

Taşkesen, ‘81 işyerinde 91 adet yüksek çekerli baskül, 166 işyerinde 215 tartı aleti 3 adet şikayetli elektrikli sayacı, 19 taksimetre muayene ve damgalaması yapıldı. 25-29 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlık koordinatörlüğünde 6 ayrı il müdürlüğünden toplam 14 personel ile jandarma ve emniyet görevlileri ile birlikte 201 akaryakıt ve LPG istasyonu denetimi gerçekleştirildi’ dedi.

İl Müdür Vekili Taşkesen, "4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" kapsamda elektrikli ve elektronik ürünler, makineler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, motorlu taşıtlar, asansörler, ev aletleri, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, sıcak su kazanları, ölçü ve tartı aletleri, hazır ambalajlı mamuller ve benzeri makinaların denetimlerinin kurumlarının sorumluluğu altında olduğunu kaydetti.

Yozgat’ta yıllık plan ve programlar dahilinde denetimlerin sürdürüldüğünü hatırlatan Taşkesen, 2016 yılı içerisinde 2 adet dolum tesisi, 1 adet yangın söndürücü dolum tesisi, 3 adet asansör, 13 adet atex, 3 adet basınçlı ekipmanlar, 228 adet elektrikli cihazlar, 9 adet enerji verimliliği, 69 adet gaz yakan cihazlar, 2 adet kazan, 16 adet makine, 18 adet otomotiv parçası, 34 adet pil ve akü, 115 adet taşınabilir basınçlı ekipman, 7 adet zorunlu standart düzenlenmiş alan olmak üzere toplam 172 adet işyerinde 517 adet üründe Piyasa Gözetimi ve Denetimi yapıldı’ diye konuştu.

Taşkesen, Bakanlık görevlendirmesi ile petrol piyasasına yönelik 21 çapraz denetim yapıldığını, kurumlarına gelen şikayetlerin değerlendirilerek sonuçlandırıldığını vurguladı.