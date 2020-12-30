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Denetimler sürüyor

Sarıkaya ilçesinde, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolu güzergahında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:50
Denetimler sürüyor

SARIKAYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00’den sonra kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetimlerini artırdı. Vakaların artması üzerine sokak kısıtlamaları genişletildi. Hafta sonu olduğu gibi hafta içi 21.00'de başlayan kısıtlamalarda Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı. Denetimlerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak, kimlik kontrolü yapılıp, meslekleri soruluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yer alan meslek grubu çalışanları haricindeki vatandaşlar gerekli uyarıların yapılmasının ardından idari para cezası uygulanıyor. 

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Denetimler Sürüyor
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