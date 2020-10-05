Denetimler sürüyor

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerini belirli aralıklarla sürdürüyor. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri ile marketleri denetledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran denetim ekibi, marketlerdeki fiyatlar ile birlikte korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda denetimler yapıyor. Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli teknik personel denetimlerde bir yandan fiyatları kontrol ederken diğer yandan da çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirlerle, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydedildi.