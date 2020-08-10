Denetimler sürüyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, lokanta ve kafe işletmelerine yönelik denetimlere yeniden başladı. Yozgat il genelinde faaliyet gösteren lokanta ve kafe işletmelerine İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda başlatılan denetimlerin devam ettiği kaydedildi. Yozgat il merkezinde gerçekleştirilen denetimlere, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş de katıldı. Denetimlerde, Maske, Sosyal Mesafe ve Hijyen kontrolleri yapılarak, işletmecilerin, vatandaşların kurallara uyup, uyulmadığı denetlendi. Çeşitli uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin il düzeyinde devam ettirileceği kaydedildi.